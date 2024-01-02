Başrollerden ayrılık kararı! Aile'de iki yıldız sönüyor... Finale yaklaşan Aile dizisinde sevilen iki karakterin yollarını ayıracağı öğrenildi.

ensonhaber.com

Star TV dizisi Aile hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekiyor.

Ay Yapım imzalı Aile'nin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Nejat İşler, Canan Ergüder, Nur Sürer, Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

30. bölümde final yapma kararı alan Aile dizisinde yaprak dökümü başladı.

Sona sayılı bölüm kala, iki oyuncunun vedası öğrenildi.

2 başrol ayrılığı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile'de ayrılıklar başrollerden başlıyor.

İlk olarak Leyla karakterini canlandıran Canan Ergüder'in kadrodan ayrılacağı belirtildi.

Akabinde ise Seher Soykan karakterine hayat veren Emel Göksu 28. bölümle diziye veda edecek.