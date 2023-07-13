BBC'de pedofili ve taciz skandalı: Sapık spikerin kim olduğu açıklandı İngiliz medya devi BBC'de yaşanan pedofili ve taciz skandalında olayların başrolündeki kişinin, ünlü spiker Huw Edwards olduğu ortaya çıktı.

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İngiltere'nin dünyaca ünlü yayın kuruluşu BBC'de yaşanan pedofili ve taciz skandalı, dünya gündemine oturdu.

BBC'de çalışan bir spikerin çocuklara cinsel saldırıda bulunup, para karşılığı müstehcen fotoğraflar istediği ortaya çıktı.

Skandal olayın ardından harekete geçildi ve sunucu hakkında soruşturma başlatıldı.

Derinleştirilen soruşturmada ortaya çıkan detaylar ise mide bulandıracak cinsten.

BBC spikeri yaptıklarıyla mide bulandırdı

Söz konusu spikerin, müstehcen fotoğraflarını atması karşılığında şu an 20 yaşında olan bir çocuğa 3 yıl boyunca toplamda 35 bin pound ödeme yaptığı belirlendi.

Çocuğun annesinin gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun aldığı parayı uyuşturucu bağımlılığı için kullandığını söylediği aktarıldı.

Ayrıca anne, "Herkesin tanıdığı o ünlü spikeri, oğlumla videolu görüşme yaparken yakaladım. Oğlum iç çamaşırlıydı ve bir performans sergilemeye hazırlanıyordu." dedi.

Diğer taciz olayları olduğu da belirlendi

Bu olayın yanı sıra reşit olmayan bir başka genç, bir arkadaşlık uygulaması üzerinden sunucunun kendisi ile iletişime geçtiğini açıkladı.

Bir diğer iddia ise sunucunun 2021'de bir arkadaşlık sitesinden biriyle tanışmak için tecrit kurallarını ihlal ettiği yönündeydi.

Sapık sunucu ünlü ekran yüzü Huw Edwards çıktı

Yaşananların etkisi hala devam ederken sapık sunucunun kim olduğu açıklandı.

Dün gece saatlerinde ünlü ekran yüzü Huw Edwards’ın eşi Vicky Flind, eşinin skandalın ortasındaki isim olduğunu söyledi.

Flind, eşinin hastanede tedavi altında olduğunu söylerken, “Eşim şu an hastanede tedavi altında ve ailemiz son birkaç günü çok zor bir şekilde geçiriyor. Onun akıl sağlığını ve çocuklarımı korumak için bu açıklamayı yapıyorum. Ciddi bir mental sağlık sorunu yaşıyor.” dedi.