Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi.. ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezon tarihi belli oldu.İşte dizinin başlayacağı o tarih..

ensonhaber.com ATV ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanmaya başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizi ilk sezonuyla izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Her Salı ATV ekranlarında yayınlanan dizi önümüzdeki günlerde 2. sezonu ile izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil gibi isimlerin bulunduğu dizinin oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) yer alıyor. Yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı dizinin senaristliğini ise Yusuf Reha Alp üstleniyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 36. bölümü merakla beklenmeye başladı. Yeni sezon tarihi belli oldu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonu 12 Eylül Salı günü ekrana gelecek olan 36. bölümü ile başlayacak.

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