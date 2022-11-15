Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Cezayir bunu beğendi'

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Cezayir bunu beğendi'

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca ile başrolü üstlenen Ebru Özkan, beğeni topluyor. Özkan'ın Instagram hesabındaki kareleri ise takipçilerinden tam not alıyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin akabinde Oktay Kaynarca'nın yapımını üstlendiği Ben Bu Dünyaya Sığmazam dizisi, ekran macerasına devam ediyor.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Işıl Yücesoy gibi isimlerin paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizide 'Leyla' karakterine hayat veren Ebru Özkan, rolü ve performansıyla ilgi gören isimler arasında yer alıyor.

Hanımın Çiftliği, Paramparça, Şahin Tepesi, Hekimoğlu gibi yapımlarda rol alan Ebru Özkan, meslektaşı Ertan Saban ile mutlu bir evlilik sürüyor.

Ebru Özkan güzelliği

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Ebru Özkan, pozlarıyla beğeni topladı.

Fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Özkan, fit görüntüsüyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

43 yaşındaki ünlü oyuncu, eşi Ertan Saban ile paylaştığı kareleriyle beğeni yağmuruna tutuldu. Dekoltesi ve yırtmacıyla boy gösteren Ebru Özkan'a binlerce güzel yorum geldi.

Öte yandan dizinin seyircileri ise "Cezayir abi görmesin", "Cezayir bunu beğendi", "Yenge çok güzelsin" yorumlarında bulundu.