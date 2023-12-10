Beren Saat sevişme sahneleri hakkında konuştu! Aşk-ı Memnu ile hafızlarda unutulmaz yer tutan ikisi Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 15 yıl sonra İstanbul İçin Son Çağrı ile bir araya geldi. Güzel oyuncu. Beren Saat filmin sevişme sahneleri hakkında konuştu.

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Bir dönemin hafızalara kazınan unutulmaz dizilerinden Aşk-ı Memnu’nun başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ seneler sonra İstanbul İçin Son Çağrı filminde yeniden partner olarak kamera karşısında geçti.

Beren Saat, filmin en çok konuşulan sahnelerinden biri olan sevişme sahnesi hakkında konuştu.

Güzel oyuncu Saat, Mirgün Cabas'la Orada Rahat mısın? programına konuk oldu.

Mirgün Carbas birçok sahneyi tekrar tekrar çekerken sevişme sahnesini nasıl tek seferde çektiklerini ve o sahnenin nasıl bir enerjisi olduğunu sordu.

Beren Saat, Carbas’ın sorusuna "Aşk-ı Memnu'da biz çok fazla yakınlaşma sahnesi çektik. Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında. Yine bir mizansen düşünüyoruz ama yapamadığımız ne olabilir diye düşünüyoruz sadece. O yüzden o bizim için dans ettiğimiz sahneye hazırlanmaktan farklı bir şey değil. O yüzden de belki yönetmenimiz Gönenç için 'acaba nasıl olacak o gün?' falan diye tedirgin olduğu bir şey ama bizim zaten çok provalı olduğumuz, birbirimizde de hiç bir rahatsızlığımızın olmadığı bir sahneydi. Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiç birbirimizi rahatsız etmedik. O yüzden de o bizim için o gün hemen çekilebilecek bir sahneydi." şeklinde yanıt verdi.