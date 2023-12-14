Bergüzar Korel’den takipçilerine uyarı: Kur’an paylaşımları… Ünlü oyuncu Bergüzar Korel hakkında yapılan sosyal medya paylaşımlarına gelen tepkilere kayıtsız kalmadı. Yapılan paylaşımlar hakkında takipçilerini uyardı.

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Yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bergüzar Korel adına yapılan sosyal medya paylaşımları ile gündem olmuştu. Yapılan paylaşımlara karşı tepkilerin ardı arkası kesilmedi, tepkiler çığ gibi büyüdü.

İsmi kullanılarak, sosyal medyada Kur’an’ın Türkçe’sinin ders olması gerektiğine dair paylaşımlar yapılan ve tepkilerin giderek büyümese neden olan paylaşım hakkında takipçilerini uyardı.

Korel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsmim ile açılan Twitter hesaplarından yazılanlar ya da fotoğraflarım ile yapılan bu tarz açıklamalar ve içerikler bana ait değildir!" dedi.