Berlin dizisi konusu nedir, ne zaman yayınlanacak? Berlin dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? La Casa De Papel evreni genişliyor. Dizinin sevilen karakterlerinden olan ve Pedro Alonso'nun canlandırdığı Berlin'in hikayesini konu alan dizi yakında başlıyor. İşte detaylar..

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La Casa de Papel dizisinin en popüler karakterlerinden olan Berlin, yeni bir diziyle geri dönüyor.

Ünlü oyuncu Pedro Alonso tarafından canlandırılan Berlin karakteri La Casa de Papel'de büyük ses getirmişti.

Berlin dizisi, La Casa de Papel’in öncesinde yaşananları konu alıyor. Dizi Berlin’in La Casa de Papel'de Profesör’ün ekibine katılmadan önceki dönemlerde suç dünyasındaki dönemini ele alacak.

Dizi Netflix'te yer alan tanıtımında "Altın çağını yaşayan Berlin en büyük planlarından birini hayata geçirerek bir gecede 44 milyon avro değerinde mücevher çalmak için Paris'te usta bir çeteyle bir araya gelir." açıklamasıyla tanıtılıyor.

La Casa de Papel hayranları Berlin dizisinin başlayacağı tarihi iple çekmeye başladı.

Peki, Berlin dizisi ne zaman başlayacak ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

Berlin ne zaman yayınlanacak?

Berlin dizisi 1. sezonu ile 29 Aralık 2023 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

Berlin oyuncu kadrosu

Berlin dizisinin oyuncu kadrosunda Pedro Alonso, Michelle Jenner, Itziar Ituno, Begona Vargas, Tristan Ulloa ve Julien Paschal gibi isimler yer alıyor.