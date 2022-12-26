Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, semt oturuşu yaptığı bir video yayınladı. Oyuncunun güzelliği ve cesur kıyafeti, Instagram alemini adeta coşturdu.

2 Kasım 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelen Berrak Tüzünataç, Türk kadın ünlüler arasında en popüler isimlerden birisi olarak başı çekiyor.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara adım atan Tüzünataç, oyunculuğa ise sinema filmi ile başladı.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle sinemaya adım atan oyuncu, Elveda Rumeli dizisinde Vahide'ye hayat verdi.

Vahide karakteri sayesinde tanınmaya başlayan Berrak Tüzünataç, Ezel gibi başarılı bir projede de yer aldı.

2020 yılından sonra Terzi dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Tüzünataç, sosyal medyanın gözde isimleri arasında.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç, cesur kareleriyle de gündem oluyor.

Berrak Tüzünataç cesurluğu

Berrak Tüzünataç, semt oturuşu yaptığı bir videoyu yayınladı. Siyah elbisesi ve makyajı ile kusursuz gözüken oyuncu, ağzına ise bir gül yaprağı aldı. Kapı önünde oldukça cesur bir şekilde semt oturuşu yapan Tüzünataç, hayranlarından beğeni ve yorumları peş peşe aldı.

Oyuncuya bazıları fazla cesur olduğunu söylerken, bazıları ise güzelliği karşısında büyülendiklerini söyledi.