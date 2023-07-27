Beşiktaş forması giydi! İlber Ortaylı'nın Beşiktaş formasıyla verdiği poz beğeni topladı.. İlber Ortaylı Beşiktaş’ın 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan formayla verdiği pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o poz..

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı bir paylaşım yaptı.

İlber Ortaylı'nın o paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Beşiktaş, kuruluşunun 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formayı İlber Ortaylı'ya hediye etti.

İlber Ortaylı yaptığı paylaşıma "Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet’in kalbinde yer alan Beşiktaş'ın 120 yılını, Cumhuriyet’in 100. yılıyla birleştiren formalarından biri. Bu güzel düşünce ve hediyeleri için teşekkür ederim." ifadelerini ekledi.