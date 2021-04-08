Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor? Beyazıt Öztürk tarih verdi

Uzun yıllar Kanal D'de yayımlanan Beyaz Show'un yeniden başlayacağı iddiaları sık sık gündeme gelirken Beyazıt Öztürk'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor?

Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan komedyen Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz gün Bebek trafiğinde görüntülendi.

Kanal D ekranlarında 22 sezon boyunca Beyaz Show programının sunuculuğunu yapan Öztürk, yeni sezon hakkında bilgi verdi.

Peki, Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor? Beyazıt Öztürk hangi tarihi işaret etti? İşte, detaylar..

BEYAZ SHOW EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kanal D'de Aralık 1996'dan Mayıs 2018 tarihine kadar aralıksız Beyaz Show programını sunan Beyazıt Öztürk, Uçankuş'un objektifine takıldı.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Öztürk, Beyaz Show'un özlendiğini dile getirirken,"Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" sözleriyle yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.

Beyazıt Öztürk daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak" ifadelerini kullanmıştı.