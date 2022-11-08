Beyazıt Öztürk annesi Nurten Öztürk kimdir, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl?

Beyazıt Öztürk annesi Nurten Öztürk kimdir, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl?

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk beyin kanaması geçirdi. Peki Nurten Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz sene verdiği röportajda “Ailemin mutluluğu her şeyden önemli. Bu para, pulla ölçülmez. Tatilde annemin yanından ayrılmamaya gayret ediyorum” ifadelerine yer vermişti.

Annesine olan düşkünlüğüyle bilinen Beyazıt Öztürk'ü kahreden haber geldi.

Acı haberi duyar duymaz hastaneye koşan Beyazıt Öztürk, annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiğini öğrendi.

Kötü haber sonrası Nurten Öztürk'ün hayatı ve sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Nurten Öztürk hastalığı nedir?

Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk, beyninde pıhtı atması sebebiyle beyin kanaması geçirdiği söylendi.

Nurten Öztürk sağlık durumu

Yoğun bakıma kaldırılan Nurten ÖZtürk'ün sağlık durumu stabil durumda. Yoğun bakımda tedavisi devam ettiği belirtildi.

Nurten Öztürk kimdir?

Nurten Öztürk’ün biyografisi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Beyaz’ın, geçtiğimiz yıllarda annesinin rahat etmesi için Çeşme’de bir köşk kiraladığı haberleri gündeme oturmuştu. Ünlü şovmen yaz sezonu için köşke yaklaşık 150 bin lira ödeme yapmıştı.

Beyazıt Öztürk’ün annesi Nurten Öztürk, babası Ali Rıza Öztürk’tür. Babası polistir ve bu nedenle ilkokulda sık sık seyahat etmiştir. Beyaz’ın Korkut Öztürk adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.