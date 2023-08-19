Bikinili pozlarıyla büyüledi! Yüsra Geyik'in cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.. Yüsra Geyik sosyal medya pozları ile adından sıkça söz ettiriyor. Genç oyuncu paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor. İşte Yüsra Geyik'in son paylaşımı..

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Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yüsra Geyik cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzel oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında bulunan Yüsra Geyik'in Instagram'da 414 bin takipçisi bulunuyor.

21 Haziran 1990'da Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik ilk olarak "Hayat Bilgisi" dizisi ile kameralar karşısına geçti. 33 yaşındaki oyuncu Arka Sokaklar dizisindeki rolü ile büyük bir üne kavuşmuştur.

Oyunculuğunun yanında güzelliği ile de adından söz ettiren Yüsra Geyik, Instagram paylaşımları ile beğeni topluyor.

Şimdilerde tatil yapan Yüsra Geyik son olarak bikinili pozlarıyla gündeme geldi. Oyuncunun bu kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Yüsra Geyik'in o pozları..