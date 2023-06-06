Bikinisiyle uzandı! Kendall Jenner bikinili pozlarıyla mest etti: 'Yandı ortalık' Dünyaca ünlü model Kendall Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile gündeme oturdu. İşte Kendall Jenner'ın o pozları..

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner cesur Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

27 yaşında olan Kendall Jenner gerek özel hayatı ile gerekse sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram'da 290 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Kendall Jenner her paylaşımı ile gündeme oturuyor.

Kendall Jenner'ı son olarak kırmızı bikinisiyle paylaştığı karaler büyük beğeni topladı. Ünlü modelin o pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İşte Kendall Jenner'ın bikinili pozları