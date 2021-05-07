Bir Aşk İki Hayat nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat konusu ve oyuncu kadrosu..

Bir Aşk İki Hayat nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat konusu ve oyuncu kadrosu..

Bir Aşk İki Hayat filmi, bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. İzleyiciler, Bir Aşk İki Hayat filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? sorusuna yanıt arıyor.

Bir Aşk İki Hayat filmi, beyazperdenin ardından akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın kaleme aldığı sinema filmi Bir Aşk İki Hayat, 24 Ocak 2019'da vizyona girdi.

Başrollerini Bergüzar Korel ve Engin Akyürek'in paylaştığı Bir Aşk İki Hayat filmini FOX TV yayın akışında gören izleyiciler, film hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, Bir Aşk İki Hayat filmi nerede çekildi? İşte, Beynelmilel filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Aşk İki Hayat filminin çekimleri Kadıköy ve Moda’da gerçekleşti.

BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gündelik hayatta yaptığımız anlık seçimlerin yaşamımızı sonsuza kadar nasıl değiştirdiği gözler önüne seriliyor. Umut’un bir akşam iki seçenek arasında kalması sonucu verdiği kararlardan biri karşısına Deniz’i ve aşkı çıkarırken, diğeri ise O’nu uçuruma doğru sürükleyecek.

Umut ve Deniz’in karşılaşmaları sonucu kaderlerinin de sonsuza kadar değişeceği film, hayatın sonsuz ihtimallerle dolu olduğunu gösteriyor.

BİR AŞK İKİ HAYAT OYUNCULARI