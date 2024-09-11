Yağmur Dinç
Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı "Bir Gece Masalı" dizisi, ikinci bölümüyle ekrana geldi.
"Gelin ata binmiş ya nasip demiş…" sözleriyle biten dizi, adeta nefes kesti.
Bir Gece Masalı, 17 Eylül 2024 Salı akşamı yayınlanacak 3. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
3 BÖLÜM 1. FRAGMANI
Babasının katillerinden intikam almak için yirmi yıl sonra Denizli'ye dönen Mahir, gizemli Yörük kızı Canfeza ile kesişen yolları, heyecan dolu anlar yaşatıyor.
Yeni bölümde, Mahir'in görevi bıraktığı ve Canfeza'yı gelinlikle kaçırdığı anlar görülüyor.
Yayınlanan 3. bölüm fragmanı, heyecanı arttırdı. İşte yeni bölüm fragmanı...