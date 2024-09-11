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Bir Gece Masalı 3. bölüm 1. fragmanı: Mahir, Canfeza'yı kaçırıyor! "Ok yaydan çıktı bir kere"

Bir Gece Masalı 3. bölüm 1. fragmanı: Mahir, Canfeza'yı kaçırıyor! "Ok yaydan çıktı bir kere" ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı 3. fragmanı yayınlandı. Fragmana, Canfeza ve Mahir'in daha da yakınlaştığı sahneler damga vurdu.