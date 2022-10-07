Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm 2. fragmanı: “Bugünü asla unutma çok pişman olacaksın!”

Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm 2. fragmanı: “Bugünü asla unutma çok pişman olacaksın!”

ATV ekranlarının yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor. 6. Bölümün 2. fragmanı yayınlandı. Peki 6. bölümde neler olacak? İşte fragman…

Özgür Evren Heptürk’ün kaleme aldığı ve Emre Kabakuşak’ın yönettiği, ATV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölümü merakla bekleniyor.

Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen yeni dizinin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Dila ve Ümran arasında sular durulmuyor. Dila ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir yandan Elif’in evini kaybedeceğini öğrenmesi gündeme damga vurdu.

Güneş’i bütün bu olanlardan uzak tutmaya çalıştı artık Elif’in elinden bir şey gelmiyordu.

İşte Bir Küçük Gün Işığı’nın 6. bölüm 2. fragmanı...

Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm 2. fragman İZLE