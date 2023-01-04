Bir Küçük Gün Işığı'na Aşk-ı Memnu'nun yıldızı geliyor! Dev transfer...

Bir Küçük Gün Işığı'na Aşk-ı Memnu'nun yıldızı geliyor! Dev transfer...

Berk Oktay ve Seray Kaya'nın başrolü paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Diziye sevilen kadın oyunculardan birisi dahil oldu.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği ve senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı Bir Küçük Gün Işığı devam ediyor.

Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dizi, ATV ekranlarında seyircisine heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Reytinglerde inişli - çıkışlı bir grafik çizen Bir Küçük Gün Işığı için Berk Oktay, Yasak Elma serüvenini sonlandırdı.

Seray Kaya ise bir sezon yer aldığı Mahkum dizisinden ayrılıp, Elif karakteri ile ekranlara geri döndü.

Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yanında Esra Dermancıoğlu'nun da kadroda yer aldığı dizi, yeni transferler yapıyor.

Kadorsunu güçlendirerek yoluna devam etmek isteyen diziyte, bir dönem Aşk-ı Memnu'da yer alan isimlerden birisi dahil oldu.

ATV'ye yeni transfer

Bir Küçük Gün Işığı dizisine, Eda Özerkan dahil oldu. Haberi, TV100 Magazin Müdürü ve Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Altuntaş'ın haberinde şu ifadeler yer aldı;

"Eda Özerkan sevilen dizinin ekibine “Feraye” karakteriyle dahil oldu ve bugün sete çıktı.

Başarılı oyuncu “Bir Küçük Gün Işığı”nda çok hırslı bir iş kadını olarak seyirci karşısına çıkacak ve Fırat’la savaşacak."

Başarılı oyuncu Eda Özerkan son olarak 2014-2016 yıllarında Kertenkele dizisinde yer aldı. Anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalan oyuncu, Aşk-ı Memnu'da Elif'e hayat vermişti.