Bir yapım daha ekranlara veda ediyor

Bir yapım daha ekranlara veda ediyor

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Ah Nerede' dizisi yayından kaldırılıyor. Dizi, 7. bölümde final yapacak.

Ekran macerası sona eren diziler kervanına bir yapım daha ekleniyor.

Sevmek Zamanı, İçimizdeki Ateş, Gizli Saklı ve Seni Kalbime Sakladım dizilerinin ardından bir final haberi de Star TV’den geldi.

Unutulmaz Yeşilçam filmi “Ah Nerede”den yola çıkılarak Onuncu Ev tarafından aynı adla ekrana uyarlanan dizi ekrana veda ediyor.

7. bölümde final yapıyor

Büyük umutlarla başlayan dizinin final tarihi de belli oldu.

Oktay Çubuk ile Nil Keser’in başrollerini oynadığı dizi 7. bölümde final yapıyor.

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’ in oturduğu, proje tasarımını Kübra Sülün ve Meryem Demirli’nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy’a , orjinal film senaryosu Sadık Şendil’e aitti.

1 Temmuz'da yayına girmişti

Dizinin ilk bölümüyle 1 Temmuz Cuma akşamı yayınlanmıştı.

Dizide Bursalı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit ile Zehra’nın büyük aşkı anlatılıyordu.