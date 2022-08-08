Petrol
96.06
1.20%
Euro
18.3176
0.42%
Dolar
17.9639
0.29%
Altın
1.026
0.31%
Borsa
277
0.00%
Bitcoin
427.509
3.27%
BTXN Coin
7.85
-3.68%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Bir yapım daha ekranlara veda ediyor

    Star TV ekranlarında yayınlanan 'Ah Nerede' dizisi yayından kaldırılıyor. Dizi, 7. bölümde final yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir yapım daha ekranlara veda ediyor

    Ekran macerası sona eren diziler kervanına bir yapım daha ekleniyor.

    Sevmek Zamanı, İçimizdeki Ateş, Gizli Saklı ve Seni Kalbime Sakladım dizilerinin ardından bir final haberi de Star TV’den geldi.

    Unutulmaz Yeşilçam filmi “Ah Nerede”den yola çıkılarak Onuncu Ev tarafından aynı adla ekrana uyarlanan dizi ekrana veda ediyor.

    7. bölümde final yapıyor

    Büyük umutlarla başlayan dizinin final tarihi de belli oldu.

    Oktay Çubuk ile Nil Keser’in başrollerini oynadığı dizi 7. bölümde final yapıyor.

    Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’ in oturduğu, proje tasarımını Kübra Sülün ve Meryem Demirli’nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy’a , orjinal film senaryosu Sadık Şendil’e aitti.

    Bir yapım daha ekranlara veda ediyor #1

    1 Temmuz'da yayına girmişti

    Dizinin ilk bölümüyle 1 Temmuz Cuma akşamı yayınlanmıştı.

    Dizide Bursalı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit ile Zehra’nın büyük aşkı anlatılıyordu.

    Bir yapım daha ekranlara veda ediyor #2

    Bir yapım daha ekranlara veda ediyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Paralı oldu, plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı
    Ekonomi

    Paralı oldu, plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Kerem Aktürkoğlu: Umarım sonu şampiyonlukla biter
    Futbol

    Kerem Aktürkoğlu: Umarım sonu şampiyonlukla biter

    Görüş Bildir