Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm 2. fragmanı: Hakan'ın bindiği araç patladı, alev alev yanıyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 124. bölüm fragmanında; Çolak'ın, ''Bu iş burada kalmaz Mehmet Efendi, elbet ödeşiriz'' sözlerinin ardından Hakan Gümüşoğlu'nun bindiği aracın patladığı görüldü.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ATV'nin dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova, heyecan dolu bölümleriyle reytinglerde zirveye oynamaya devam ediyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 17 Şubat Perşembe akşamı 124. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 124. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölüm fragmanında; Çolak'ın, ''Bu iş burada kalmaz Mehmet Efendi, elbet ödeşiriz.'' sözleri dikkati çekti.

Bu sözlerin ardından Hakan Gümüşoğlu'nun bir araca bindiği görüldü. Akabinde biri, elindeki kumandayla o aracı patladı ve araba alev alev yanmaya başladı.

Peki Hakan Gümüşoğlu ölecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm 2. fragmanı: VİDEO

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 123. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır. Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder. Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez. Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur. Abdülkadir ve Hakan'ın önündeki en büyük engel olan Vahap, herkes için büyük bir tehlike oluşturur.