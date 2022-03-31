Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı kalçasına kadar açık sırt dekoltesiyle nefes kesti! 'Şu tene bakın ya'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı kalçasına kadar açık sırt dekoltesiyle nefes kesti! 'Şu tene bakın ya'

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Zülayha'ya hayat veren güzeller güzeli Hilal Altınbilek, sosyal medya pozlarıyla nefes kesti. Oyuncuya, "Teninin güzelliğine laf yok" tarzında iltifatlar yağdı.

Tims&B Productions imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, Evren Karabıyık ve Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonu ile ekrana geliyor.

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan'ı başrolünü paylaştığı dizi, Adana'da Çukurova'da geçiyor.

Çukurova'da yaşanan olayları konu alan projede Hilal Altınbilek, Züleyha Yaman karakterine hayat veriyor.

2018 yılında yayın hayatına başlayan ve herkesin sevdiği bir proje olan Bir Zamanlar Çukurova sayesinde, Altınbilek'in ünü iyice arttı.

11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen ve Karagül isimli dizide akıllara kazınan Altınbilek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular isimli günlük dizide yaşayan Hilal Altınbilek, şimdilerde en iyi isimler arasında yer alıyor.

Güzelliği sayesinde ayrıca beğenilen Hilal Altınbilek, sosyal medya paylaşımlarıyla ise adından sıklıkla söz ettiriyor.

Bir giyim markasının çekimleri için kamera karşısına geçen güzel isim, sosyal medya üzerinden adeta şov yaptı.

HİLAL ALTINBİLEK GÜZELLİĞİ

2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in çıkışı, Bir Zamanlar Çukurova sayesinde oldu.

Züleyha karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu, sosyal medya üzerinden birçok reklam anlaşması imzalıyor.

Bir giyim markasıyla çalışan ve kamera karşısına geçen Hilal Altınbilek, bu özel çekimden bazı kareler yayınladı.

Mavi elbisesi ve açık bıraktığı saçları ile dikkatleri üzerine çeken Altınbilek, kusursuz teni ile nefes kesti. Sırt dekoltesiyle poz veren Altınbilek için sosyal medyadan sayısız yorum geldi.

Şu sıralar Metin Hara ile birlikte olduğu bilinen güzel isim, hayranlarının gözdesi konumunda...