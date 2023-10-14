Birce Akalay ceketini açtı, pencere önüne sere serpe uzandı! Büyüleyen dekoltesi... Birce Akalay'ın yeni pozları, güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ensonhaber.com Oyuncu Birce Akalay, yeni dizisi "Bir Derdim Var" ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Son olarak dijital platformda Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerinin yıldızı olan Birce Akalay, televizyonda olacak. Oyunculuğu beğeni toplayan Akalay, aynı zamanda duru güzelliği, dövmeleri, fiziği ve pozlarıyla da göz kamaştırıyor. Akalay'ın her pozu sosyal medyaya da damga vuruyor. Yeni pozlar 39 yaşındaki Birce Akalay, son kareleriyle nefes kesti. Objektif karşısına geçen Akalay, pencere önüne sere serpe uzandı. Ceketinin önü açık poz veren ünlü oyuncu, güzelliği karşısında hayran bıraktı.