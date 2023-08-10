Birce Akalay dövmelerini açıkta bıraktı, o manzara nefes kesti! "Teninde güzel" Tatilden paylaşım yapan Birce Akalay, güzelliğiyle damga vurdu.

Oyuncu Birce Akalay, kariyeri kadar güzelliğiyle de gündemde yer alıyor.

Yer Gök Aşk dizisinde oynadığı "Havva" rolüyle ilk olarak tanınan Akalay, Küçük Ağa, Evli ve Öfkeli, Siyah Beyaz Aşk, Babil, Son Yaz gibi yapımlarda rol aldı.

Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerinin yıldızı Birce Akalay, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Duru güzelliği, dövmeleri, fiziği ve pozlarıyla göz kamaştıran Akalay, sosyal medyaya da damga vuruyor.

Dövmeli Birce

39 yaşındaki Birce Akalay, son kareleriyle nefes kesti.

Bikinisi ile dövmelerini açıkta bırakan Akalay, objektif karşısına geçti.

Doğallığıyla poz veren Birce Akalay, cesur pozlarıyla beğeni topladı.