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    Birsen Bekgöz bikinisinin üstüne gömlek giyip denizde poz verdi! 'Manken gibisin'

    Survivor yarışmasıyla tanınan Birsen Bekgöz sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor..
    • 02.09.2022 - 17:29
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    Birsen Bekgöz bikinisinin üstüne gömlek giyip denizde poz verdi! 'Manken gibisin'

    Survivor yarışmasıyla tanınan Birsen Bekgöz sosyal medyada paylaştığı tatil pozları ile gündeme geldi.Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Bekgöz'ün pozları büyük beğeni topladı.

    Bikinisinin üzerine giydiği gömlek ile denize giren Birsen Bekgöz'ün bu pozları büyük beğeni topladı.Güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken Bekgöz Survivor yarışmasındaki performansıyla gündeme gelmişti.

    Birsen Bekgöz bikinisinin üstüne gömlek giyip denizde poz verdi! Manken gibisin #1

    Survivor'un ardıdan sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme gelen Birsen Bekgöz'ün instagramda 351 bin takipçisi bulunuyor.

    İşte Birsen Bekgöz'ün sosyal medyada yankı uyandıran tatil pozları..

    Birsen Bekgöz bikinisinin üstüne gömlek giyip denizde poz verdi! Manken gibisin #2

    Birsen Bekgöz bikinisinin üstüne gömlek giyip denizde poz verdi! Manken gibisin #3

    Birsen Bekgöz bikinisinin üstüne gömlek giyip denizde poz verdi! Manken gibisin #4


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