Bu akşam Sandık Kokusu yok mu, neden yayınlanmadı? 24 Ekim 2024 yayın akışı...

Yağmur Dinç

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinççi, Uğur Yücel, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu, 2. sezonuyla devam ediyor.

Show TV'de çarşamba akşamlarına damga vuran dizi, bu akşam da merakla bekleniyor.

Dizinin yayın saatinde ekrana gelmemesi ise soru işaretleri oluşturdu. Bu noktada izleyiciler, "Sandık Kokusu yeni bölüm yok mu", "Sandık Kokusu neden yayınlanmadı", "24 Ekim 2024 Sandık Kokusu yayınlanacak mı" gibi soruları gündeme taşıdı.

Peki, Sandık Kokusu neden yayınlanmadı? İşte diziye ilişkin son detaylar...

BU AKŞAM SANDIK KOKUSU YOK MU

Sandık Kokusu yeni bölümü, bu akşam yayın akışında yer almayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam da dizilerin yeni bölüm yayınları yapılmayacak. Nedeni reklam gelirinin düşüklüğü... Bölüm başı maliyeti karşılayacak reklam toplanamadığı için tekrar yayınlar yapılacak." ifadelerini kullandı.