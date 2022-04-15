'Bu boy bu endam bu alım bu kırmızı dudaklar..' Survivor'ın eski yarışmacısı Larissa sosyal medyayı yıktı!

'Bu boy bu endam bu alım bu kırmızı dudaklar..' Survivor'ın eski yarışmacısı Larissa sosyal medyayı yıktı!

2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasında adını duyuran Larissa Gacemer, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Herkesin sevdiği bir isim olan Larissa, güzelliğiyle büyülüyor.

5 Kasım 1988 tarihinde Brezilya’nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Larissa Gacemer, 17 yaşında modellik yapmaya başladı.

Reklam kampanyaları sebebiyle ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye’nin içerisinde yer aldığı ülkelere giden Larissa, 4 yıla yakın tiyatro eğitimi aldı.

2011 yılında bir reklam kampanyası için İzmir'e ardından bir defile için İstanbul'a giden Larissa, burada Burak Gacemer ile tanıştı.

İkilinin tanışıklıkları kısa sürede aşka dönüşürken, Larissa ve Burak Gacemer aynı yılın Mayıs ayında nikah masasına oturdu.

2012 yılında Krem isimli dizide yer alan Larissa, 2013 yılında ise Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor yarışmasına katıldı.

Ünlüler ve Gönülleri'n yarıştığı Survivor'da tanınan Gacemer, şimdilerde herhangi bir projede yer almıyor.

Eşiyle beraber İzmir'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden para kazanan Larissa, paylaştığı kareleri ve güzelliği ile gündem oluyor.

Larissa Gacemer'in güzelliği

Larissa Gacemer'in Instagram üzerinden paylaştığı pozlar beğeni rekoru kırıyor. Eşi Burak Gecemer ile sık sık yeni kareler yayınlayan ve videolar çeken Larissa, doğallığı ile herkesin kalbinde taht kurdu.

Milyonlarca kişi tarafından takip edilen Larissa'nın son paylaştığı pozuna ise beğeni yağdı. Larissa'nın hayranları, "Burak dünyanın en şanslı adamı", "Bu ne sadelik ve güzellik", "İçim ısındı" gibi yorumlar yaptı.