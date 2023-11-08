"Bu hangi büyü" Birce Akalay'ın eski hali ortaya çıktı, gören tanıyamadı! Yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkan Birce Akalay, gündemin araştırma konusu oldu. Akalay'ın değişimi ise görenleri şaşırttı.

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Oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitimci olarak da mesleğini sürdüren Birce Akalay, adını Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolü ile duyurdu.

Asıl çıkışını Küçük Ağa dizisi ile yapan Akalay, Senin Uğruna, Asi, Alayıns İsyan, Hayat Bazen Tatlıdır, Evli ve Öfkeli, Siyah Beyaz Aşk, Babil ve Son yaz gibi dizilerde de yer aldı.

Bir yandan tiyatroya devam eden Birce Akalay, son olarak Netflix Türk orijinal yapımı "Kuş Uçuşu" dizisindeki performansı ile gündeme geldi.

Birce Akalay, yeni projesi "Bir Derdim Var" ile ekranda...

Doktor Nilüfer karakterini canlandıran Akalay, izleyicilerin merceğinde.

Değişimi gündemde

Güzelliği beğeni toplayan Birce Akalay, eski görüntüsü ile merak konusu oldu.

Ünlü oyuncunun yıllar içinde yaşadığı değişim ise görenleri hayrete düşürdü.

Estetik dokunuşların akabinde eski halinden eser kalmayan Birce Akalay'ın eski haline bakın...