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Bu kez forma yok! Kaptan Eda Erdem'in saçı ve tarzını görenler hayran kaldı..."Filenin Kuğusu"

Bu kez forma yok! Kaptan Eda Erdem'in saçı ve tarzını görenler hayran kaldı..."Filenin Kuğusu" Milli Takım ve Fenerbahçe'nin kaptanı voleybolcu Eda Erdem Dündar, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. Sahalarda görmeye alışık olduğumuz isim, saçı ve tarzıyla beğeni topladı.