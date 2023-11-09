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Eda Erdem Dündar, voleybol yeteneği ve kaptanlık ruhuyla hayran bırakmaya devam ediyor.
36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak gurur kaynağı oldu.
Filenin Sultanı kaptan Eda Erdem Dündar'ın spor kariyeri ötesinde özel hayatı da zaman zaman merak ediliyor.
Genellikle sahalarda gördüğümüz başarılı isim, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
Kuğu gibi oldu
Özel bir geceye hazırlanan Eda Erdem makyajı, saçları ve beyaz saten detaylı tarzıyla adından söz ettirdi.
"Özel ve anlamlı bir geceye hazırlanırken..." notuyla görünümünü paylaşan Eda Erdem'i görenler beğeni yağmuruna tuttu.
Asaleti ve güzelliğiyle mest eden Eda Erdem'e binlerce övgülü yorum geldi.