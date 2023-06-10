Buçe Buse Kahraman cesurlaştı, sırtını dönünce nefes kesti! "Hanginiz sanat eseri" Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakterini canlandıran güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman, sanat galerisinde verdiği cesur pozlarıyla olay oldu.

İzmir doğumlu Buçe Buse Kahraman ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.

Ardından Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını ile en büyük çıkışını yakaladı.

Dizide Pelo yani Pelin karakteriyle öne çıkan Buçe Buse Kahraman, dizinin dikkat çeken karakterleri arasında yer alıyor.

Sütyen giymedi

Güzelliğiyle de adından söz ettiren Kahraman, son kareleriyle büyüledi.

Sanat gezisine çıkan Buçe Buse Kahraman, tabloların önünde poz verdi.

Sütyensiz giydiği bluzuyla sırt dekoltesini gözler önüne seren Kahraman, adeta nefes kesti.