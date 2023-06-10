İzmir doğumlu Buçe Buse Kahraman ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.
Ardından Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını ile en büyük çıkışını yakaladı.
Dizide Pelo yani Pelin karakteriyle öne çıkan Buçe Buse Kahraman, dizinin dikkat çeken karakterleri arasında yer alıyor.
Sütyen giymedi
Güzelliğiyle de adından söz ettiren Kahraman, son kareleriyle büyüledi.
Sanat gezisine çıkan Buçe Buse Kahraman, tabloların önünde poz verdi.
Sütyensiz giydiği bluzuyla sırt dekoltesini gözler önüne seren Kahraman, adeta nefes kesti.