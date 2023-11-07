Bugün TV'de neler var? 7 Kasım 2023 Salı yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

TV karşısında vakit geçirmeyi sevenler, günlük akışlara önceden göz atıyor.
Kanallarda her gün birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.
7 Kasım Salı FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
Kanal D yayın akışı
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
Star TV
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Dizi Tekrar
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
TRT 1 yayın akışı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:10 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star