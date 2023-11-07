Bugün TV'de neler var? 7 Kasım 2023 Salı yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...
ensonhaber.com

TV karşısında vakit geçirmeyi sevenler, günlük akışlara önceden göz atıyor.

Kanallarda her gün birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

7 Kasım Salı FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D yayın akışı

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

TRT 1 yayın akışı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:10 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star