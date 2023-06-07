Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından sözde sanatçıların hazımsızlığı sürüyor.

Hüsrana uğrayan ünlü isimler, çirkin ifadelerle seçmenleri eleştiriyor.

Ünlü sunucu Buket Aydın halkı hedef alan bazı muhalif sanatçıların bu tutumlarına sert tepki gösterdi.

Aydın, "Siz kimsiniz ya, Atatürk gelse suratınıza tükürür" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler:

'Bir şeyler görüyorum, bazı sanatçılar, sanatçı mı oyuncu mu ne diyeyim onlara…



"Ben yüzde 48’in içindeyim, çok mutluyum. Yüzde 48’iz, çok mutluyuz biz." Ondan sonra dönüyor: “Bunlara bak, oy verenlere bak, cahil, çoban. Biz evimizdeyiz, ben sizin için üzülmüştüm ey halk, soğan bile alamıyorsunuz."



Ya siz kimsiniz kardeşim ya? Devletin bekası gündemdeyken kimse yediği ekmeği sorgulamaz. Atatürkçü olduğunuzu söylüyorsunuz ya, Atatürk gelse gerçekten sizin suratınıza tükürür. Kurtuluş Savaşı bu ülkede böyle kazanılmadı, tamam mı?



Sizin o torbaya girdiğiniz teröristler, o FETÖ’cülerle torbaya gireceğime utancımdan ölürüm daha iyi. Ben yüzde 52’yle torbaya girerim kardeşim, senin o aşağıladığın çobanla, senin o ilkokul mezunu bile değil diye aşağıladığın kardeşimle aynı torbada olmayı tercih ederim, senin gibi teröristlerle aynı torbada olup övüneceğime.