Buket Aydın anket şirketlerini topa tuttu! "Vah size, vahlar size..." Ünlü haber spikeri Buket Aydın, anket şirketlerinin yaptıkları tahminlerde sınıfta kalmasını sosyal medya hesabından eleştirdi.

Türkiye'nin aylardır merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 49.42, Kemal Kılıçdaroğlu ise 44.95 oranında oy aldı.

Oyların açıklanmasının ardından akıllarda en çok merak edilen yanıt ise anket şirketlerinin seçim öncesi yapmış oldukları tahminler oldu.

Muhalif anket şirketlerinin çoğunun sınıfta kaldığı görülürken, eleştiriler de art arda geldi.

Ünlü haber sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert sözler kullandı.

"İnsanların yüzüne nasıl bakacaksınız"

Buket Aydın, seçim sonuçlarında büyük yanılgıya uğratan anket şirketlerini topa tuttu.

Aydın, "Bazı anket şirketleri var ya bazı anket şirketleri… İnsanların yüzüne nasıl bakacaksınız? :) düzgün! Namuslu! Bir anket şirketinin bulduğu verilerde taş çatlasın 1,75 hata payı olur sizinkilere tekrar şöyle bir baktım demişsiniz 55 sonuç 45 vah size vahlar size" dedi.