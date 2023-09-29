Bulaşıklar sudan geçirilmeden yıkanırsa ne olur? Bu görüntü izleyenleri şok etti Sosyal medyada paylaşılan bir video viral oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı bulaşıkları suya tutmadan makineye yerleştirdi ve içerisine bir kamera koyarak o anları kaydetti. İşte ortaya çıkan sonuç..

ensonhaber.com Bir sosyal medya kullancısının bulaşık makinesinin içerisine kamera yerleştirerek kaydettiği görüntüler gündem oldu. Kirli tabakları suya tutmadan makineye yerleştiren kişi makinenin içerisine bir kamera yerleştirdi. Tabakların nasıl yıkanacağını merak eden kullancı o anları sosyal medyada paylaştı. Bilindiği üzere bulaşıkların sudan geçirilmeden makineye yerleştirilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu sosyal medya kullanıcısıda bu iddiayı kanıtlamak için makineye bir kamera yerleştirdi ve ön yıkama yapılmadan yerleştirilen bulaşıkların nasıl temizleneceğini kaydetti. O görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan görüntü milyonlarca kez izlendi. Ön yıkama yapılmadan makineye yerleştirilen bulaşıkların tertemiz olması izleyenleri şaşırttı.