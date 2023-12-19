Bülent Ersoy'un tercih ettiği mezarın fiyatını duyan şoka giriyor! Resmen bir ev fiyatı… Ünlü sanatçı Bülent Ersoy öyle bir mezar aldı ki fiyatını duyanlar dudak uçuklatıyor. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen mezara şifreyle girildiği yetmiyor bir de asansörü var…

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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz yıl babasının cenazesinde yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu. Ersoy’un yaptığı mezarlık açıklaması sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştı.

Ersoy, babasının mezar yerinin dar olması üzerine “Dar değil mi? Ee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” ifadelerini kullanmıştı. Ersoy’un söylemlerinin ardından dostları ünlü sanatçıya daha büyük bir mezar sözü vermişti.

Şifresiz girilmeyecek…

Anadolu gazetesinin haberine göre, Ersoy, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 3 kişilik bir mezar yerini ayarlamış durumda. Ancak bu mezar standart bir mezar gibi olmayacak. Hayranlarının erişimini engellemek amacıyla derin bir şekilde inşa edileceği ve şifreli asansörle aşağıya inileceği belirtildi.

Ersoy’un bu özel mezar için harcayacağı bütçe ise dudak uçuklatan cinsten. Ersoy’un mezar için toplamda 1,5 milyon lira bütçe ayırdığı ifade edildi.

Ersoy’un yaptıracağı 1,5 milyon değerindeki bu mezar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Şifreli asansörlü mezarlık, soysal medyada tartışmalara ve tepilere neden oldu.