Bünyamin filmi konusu nedir? Bünyamin filmi oyuncu kadrosu..

2016 Türkiye yapımı komedi türündeki Bünyamin filmi, bugün TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki Bünyamin filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte Bünyamin filmi hakkında bilgiler..

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu ise Nurhan Elif Özer'in kaleme aldığı Bünyamin filmi, bugün sat 16.00'da TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Görkem Yeltan, Funda Güray, Serkan Ercan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bünyamin filmini TRT 1 yayın akışında görenler, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki Bünyamin filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimelr var? İşte Bünyamin filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

BÜNYAMİN FİLMİ KONUSU

Hayal, yazarlık kariyerini devam ettirmek isteyen ve yayıneviyle yaptığı sözleşme nedeniyle bir roman teslim etmesi gereken bir yazardır fakat bir türlü romana konsantre olup yazamaz. İşlerin çıkmaza girdiğini düşündüğü sırada Bünyamin adlı bir adamın hikayesini yazmaya başlar.

Bu hikayeye göre Bünyamin işsiz, hayatı da dağınık bir adamdır. Bir sabah telefonu çalar ve herhangi bir başvuru yapmamış olmasına rağmen, Vay Yayıncılık adlı bir yayıncılık şirketi tarafından iş görüşmesine davet edilir ve işe alınır!

Şirket çalışanlarından Deniz'e hayran ve aşık olması ise gecikmez fakat bir kapının altından süzülen ışıkla Hayal’in ta kendisiyle karşılaşması olayları bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Hayal, Bünyamin'e yazmakta olduğu romanında yer alan bir karakter olduğunu ispatlamaya çalışır. Bünyamin ise gerçek bir insan olduğunu…

BÜNYAMİN FİLMİ OYUNCU KADROSU