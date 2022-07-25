Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği playboy güzeli kim?

Rus hayranlarıyla bir araya gelen oyuncu Burak Özçivit'in yemek yediği isimlerden bazılarının eski Playboy dergisinin kapağında yer alması sosyal medyayı salladı.

'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de nikah masasına oturdu.

2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Şimdilerde ikinci kez baba olma heyecanı yaşayan Burak Özçivit, Rus hayranlarıyla gündeme geldi.

Başarılı oyuncu, son olarak para karşılığı bazı Rus hayranlarıyla Moskova'da bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

Özçivit'in mekandan çıkmasıyla izdiham yaşandı.

Oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınların Playboy güzeli olduğu ortaya çıktı. Bu haber ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Playboy güzeli çıktı

Özçivit'in ikinci yemek yediği isim ise Natalia Rudova, Olga Buzova gibi bir dönem Playboy dergisine kapak olan Rudova, şu dönemde ise oyunculuk yapıyor.

4 milyon 400 bin takipçisi olan Rudova, sosyal medyada nefes kesen fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.

"Fahriye Evcen görmesin"

Birbirinden seksi kareler yayınlayan Natalia Rudova, Özçivit'le yaptığı selfie'ye, "Kızlar beğeneceksiniz biliyorum. Yakışıklı" diyerek, oyuncuyu etiketledi.

Sosyal medyada iki Playboy yıldızına bazı sosyal medya kullanıcıları, "Fahriye Evcen bu isimlerle yemek yediğini biliyor mu?", "Fahriye Evcen bu kareleri görmesin" ve "Bu fotoğraflar Burak Özçivit'in başını yakar" gibi yorumlar yapıldı.