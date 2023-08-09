Burcu Kıratlı havuzdan çıktı, takipçileri bakakaldı! "Islak ıslak bakma öyle" Oyuncu Burcu Kıratlı, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Kıratlı'nın cesur pozları beğenildi.

Asıl çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle yapan Burcu Kıratlı, birçok film ve dizi projesinde yer aldı.

Bir dönem magazinin merceğinde olan Burcu Kıratlı, adını daha çok Sinan Akçıl ile evlilik yapmasıyla duyurdu.

2 ev evlenip boşanan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl aşkı sona erse de, güzel oyuncu namını yürüttü.

Burcu havuzda

33 yaşındaki Burcu Kıratlı, güzelliği ve sosyal medyadaki cesur kareleriyle de dikkatleri çekiyor.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Burcu Kıratlı, havuz pozlarıyla beğeni topladı.

Islak haliyle objektife bakan Kıratlı, takipçilerini mest etti.