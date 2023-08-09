Asıl çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle yapan Burcu Kıratlı, birçok film ve dizi projesinde yer aldı.
Bir dönem magazinin merceğinde olan Burcu Kıratlı, adını daha çok Sinan Akçıl ile evlilik yapmasıyla duyurdu.
2 ev evlenip boşanan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl aşkı sona erse de, güzel oyuncu namını yürüttü.
Burcu havuzda
33 yaşındaki Burcu Kıratlı, güzelliği ve sosyal medyadaki cesur kareleriyle de dikkatleri çekiyor.
Instagram'ı oldukça aktif kullanan Burcu Kıratlı, havuz pozlarıyla beğeni topladı.
Islak haliyle objektife bakan Kıratlı, takipçilerini mest etti.