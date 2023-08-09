Burcu Kıratlı havuzdan çıktı, takipçileri bakakaldı!

Asıl çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle yapan Burcu Kıratlı, birçok film ve dizi projesinde yer aldı.

Bir dönem magazinin merceğinde olan Burcu Kıratlı, adını daha çok ile evlilik yapmasıyla duyurdu.

2 ev evlenip boşanan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl aşkı sona erse de, güzel namını yürüttü.

Burcu havuzda

33 yaşındaki Burcu Kıratlı, güzelliği ve sosyal medyadaki cesur kareleriyle de dikkatleri çekiyor.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Burcu Kıratlı, pozlarıyla beğeni topladı.

Islak haliyle objektife bakan Kıratlı, takipçilerini mest etti.

Burcu Kıralı'dan havuz pozları!
Burcu Kıralı'dan havuz pozları!