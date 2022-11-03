Burcu Özbek kırmızı derin dekolteli elbisesi ile arabaya sere serpe uzandı! Olanlar oldu...

Burcu Özbek kırmızı derin dekolteli elbisesi ile arabaya sere serpe uzandı! Olanlar oldu...

Güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareler ile, kusursuz fiziğini sergiledi. Kırmızının yakıştığı isimlerden olan Özberk, zayıflığı ile dikkati çekti.

11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de hayata gözlerini açan Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra bir dönem efsane dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl'da yer almaya başlayan Burcu, Huricihan Sultan karakteri ile seyirci karşısı çıktı.

İlk oyunculuk deneyimini birbirinden başarılı isimlerle aynı dizide yer alarak gerçekleştiren Özberk, Güneşin Kızları sayesinde tanınmaya başladı.

Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Nazlı ile kısa süre içerisinde popülaritesi artan Burcu Özberk, Afilli Aşk ile bunu perçinledi.

Güzel oyuncu bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanma şansı elde etti.

Bu diziden sonra yer aldığı Çocukluk projesi başarılı olmadı. Dizisi kısa süren Özberk, akabinde Aşk Mantık İntikam'da başrolü oynadı.

İlhan Şen ile paylaştığı başrolde herkesin ilgisini bir kez daha çekmeyi başaran oyuncu, son olarak Murat Boz ile kamera karşısına geçti.

Murat Boz ile birlikte yeni projesini başarı ile tamamlayan Özberk, şu sıralar yakın arkadaşı Selen Soyder ile Mardin'i geziyor.

Sosyal medya üzerinden birbirinden güzel Mardin karelerini yayınlayan oyuncu, kırmızı elbisesi ile poz verdi.

Kırmızı elbisesi ile sere serpe arabaya üzeren Burcu'ya hayranlarından tam not geldi.

Burcu Özberk kırmızısı

Başarılı ve genç isim Burcu Özberk, birbirinden farklı projede boy gösterdi.

Alanında uzman isimlerle kamera karşısına geçen Burcu, emeklerinin karşılığını başarıları ile aldı.

Genç yaşına rağmen birbirinden güzel işler başaran Özberk, şimdilerde sosyal medya üzerinden konuşuluyor.

Sosyal medya üzerinden kırmızı elbisesi ile olan fotoğrafını paylaşan Özberk, hayranlarını adeta mest etti.

Güzel ismin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi. En cesur hallerini hayranlarını için paylaşan Özberk'e "Mankenleri sollar" yorumları yapıldı.