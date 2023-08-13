Büşra Pekin yıllar sonra "Havuçlu Anne" oldu, değişimi pes dedirtti! "Aynı olan tek şey havuç" Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki Havuçlu Anne tiplemesiyle büyük başarı toplayan oyuncu Büşra Pekin, yıllar sonra havuçla poz verdi. Pekin'in değişimini gören şoke oldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını duyuran ve Havuçlu Anne tiplemesiyle büyük başarı toplayan oyuncusu Büşra Pekin, kariyerine devam ediyor.

Kamera önünde olduğu kadar, prodüksiyon ve yapım kısmına da ilgili olan Pekin, Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyor.

41 yaşındaki Büşra Pekin, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

Özellikle verdiği kilolar ve estetik dokunuşlar ile farklı bir görünüme kavuşan Pekin, son paylaşımıyla gündem oldu.

Estetikli Havuçlu Anne

Instagram hesabından havuç yerken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan oyuncu, "Havuçlu Ana geri döndü" notunu düştü.

Aradaki değişim, takipçilerinin dikkatini çekti.

Görenler, "Havuçlu Anne'den eser yok", "Sadece havuç aynı", "Tanıyamıyoruz" gibi yorumlarda bulundu.