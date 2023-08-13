Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını duyuran ve Havuçlu Anne tiplemesiyle büyük başarı toplayan oyuncusu Büşra Pekin, kariyerine devam ediyor.
Kamera önünde olduğu kadar, prodüksiyon ve yapım kısmına da ilgili olan Pekin, Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyor.
41 yaşındaki Büşra Pekin, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.
Özellikle verdiği kilolar ve estetik dokunuşlar ile farklı bir görünüme kavuşan Pekin, son paylaşımıyla gündem oldu.
Estetikli Havuçlu Anne
Instagram hesabından havuç yerken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan oyuncu, "Havuçlu Ana geri döndü" notunu düştü.
Aradaki değişim, takipçilerinin dikkatini çekti.
Görenler, "Havuçlu Anne'den eser yok", "Sadece havuç aynı", "Tanıyamıyoruz" gibi yorumlarda bulundu.