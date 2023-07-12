Düşman çatlattılar! Buse Varol ve Merve Tektaş birlikte poz verdi sosyal medya yıkıldı! Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş'ın bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu. İkili dün yaptıkları bir paylaşım ile adeta düşman çatlattı. İşte Buse Varol ve Merve Tektaş'ın gündem olan pozları..

Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol ile bir süredir küs oldukları iddia edilen eltisi Merve Tektaş arasındaki buzlar eridi. Buse Varol ve Merve Tektaş birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesaplarından paylaştılar. İkilinin bu karesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girdi. 2021 yılında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ile eltisi Buse Varol arasında bir küslük olduğu uzun süredir magazin gündeminde yer alıyordu. İki isim dün birlikte bir paylaşım yaparak herkesi şaşırtmayı başardı. İşte Buse Varol ve Merve Tektaş'ın o pozu..