Çalgı Çengi İkimiz filminin konusu nedir? Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları ve karakterleri!

Çalgı Çengi film serisinin ikincisi bu akşam izleyicilerle buluşacak. Filmseverler, Çalgı Çengi İkimiz filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı.

Çalgı Çengi film serisi ilk olarak 2010 yılında gösterime girmişti. 2017 yılında ise devam filmi olan Çalgı Çengi İkimiz filmi vizyona girdi.

Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in paylaştığı Çalgı Çengi İkimiz filminin yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlendi.

Yapımcılığını TR 40 33’ün üstlendiği film için toplamda 4 milyon dolara yakın para harcadıkları biliniyor. Film büyük ilgi görerek harcamalarını fazlasıyla karşıladı.

Çalgı Çengi İkimiz filmi bu akşam Show TV ekranlarında saat 20:00’de seyircileriyle buluşacak. İzleyiciler, filmin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı.

Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu

Gürkan ve Salih artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır.

Oyuncuları ve karakterleri