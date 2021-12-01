Camdaki Kız 22. bölüm 2. fragmanı: Cana ve Adil aşkına dayanamayan Feride merdivenlerden düştü!

Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son fragmanında; Cana'nın intikam almak için Adil'e yaklaşmaya devam ettiği görüldü. Onların telefonda konuştuğunu duyan Feride ise merdivenlerden yuvarlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, Perşembe günleri seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Diğer birçok diziyi geride bırakan ve tek başına zirveye yerleşen dizi, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin ardından Camdaki Kız ekrana gelirken, oyuncu kadrosuna ise birbirinden usta isimler seçildi.

Başarılı dizinin başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimler paylaşıyor.

Dizi Perşembe akşamı 22. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, 2. fragman Youtube üzerinden yayınlandı.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan son fragmanında; Adil ve Cana'nın yakınlaşması gittikçe artarken, Feride durum karşısında çaresi kaldı.

Adil'in gizli - saklı konuşmalar yaptığını duyan ve yakalayan Feride, evinin merdivenlerinden düştü.

Annesinin merdivenlerden düştüğü haberini alan Nalan hastaneye koşarken, Adil ve Cana'yı ise yine bir arada yakaladı.

Bu olaylarla ilgilenmeyen Sedat, Muzo'nun sevgilisini tuzağa düşürmek için onunla otel odasında buluştu.

Otel odasında Sedat'ı gören Melisa sinir krizi geçirirken, Muzo ise kendisine yapılan sürprizle ters köşe oldu.

Hayri yalıda olan olaylar ve Muzo'nun kendisine yaptığı sert konuşma sonrası işten ayrıldı. İşte Camdaki Kız 22. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 22. bölüm 2. fragmanı İZLE