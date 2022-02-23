Camdaki Kız 32. bölüm 2. fragmanı: Nalan Sedat'tan ayrılıyor, Hayri ile yakınlaşıyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Nalan, Sedat'la olan evliliğini bitirme kararı alırken Hayri ve Nalan arasındaki samimiyet de artmaya başlıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye başarıyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin 24 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek 32. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yeni bölümde, Nalan, Sedat'la olan evliliğini bitirme kararı alıyor. Cana ile olan olaylar iyiden iyiye içinden çıkılmaz bir hal alır. Feride gerçekleri Nalan'dan saklamaya çalışsa bile bunda başarılı olamaz.

Nalan, Alp ile görüşür ve ondan duydukları şok etkisi yaratır. Hayri ve Nalan arasındaki samimiyet de artmaya başlar. Hayri Nalan'a bir hediye verir.

Peki Nalan Sedat'tan boşanabilecek mi? Nalan ve Hayri arasında neler olacak? İşte Camdaki Kız 32. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 32. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

CAMDAKİ KIZ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Feride, Cana'ya dersini vermek için onu bodrum katına kapatır. Cana'nın Sedat'la olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenen Feride, daha tehlikeli bir planla Cana'nın karşısına geçer.

Nalan, hamileliğinin tadını çıkaramadan Sedat'la arasında oluşan uçurumu fark etmeye başlar. Sedat'ın telefonuna Cana'dan gelen mesajı gören Nalan, şüphelerinin peşini takip etmeye kararlıdır. Rafet'in tasarruf emirleri konakta fırtına estirir. Ancak, Gülcihan'ın alış veriş krizi tutunca olanlar olur.

Sedat'ın ısrarla Cana'yla görüşmeleri devam edince Nalan, Sedat'ın peşine düşer. Adil ise kızının evliliğindeki o büyük sırrı taşıyamaz. Nalan'a ihanete uğradığını anlatmak isteyen Adil, her fırsatta Feride'nin engeline takılır. Peki, Nalan Sedat ve Cana arasında neler olduğunu bu kez öğrenecek mi?