Camdaki Kız 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan konağa geri dönüyor!

Camdaki Kız'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Camdaki Kız 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Nalan'ın son bölümde evi terk etmesi ve Hayri'yle olan aşkını korkmadan özgürce yaşaması izleyicileri şaşırtmıştı.

Yeni bölümde neler olacak?

Nalan, Hayri ile birlikte ev bakmaya giderken Feride duruma şahit oluyor. Artık Feride de Hayri ve Nalan arasında geçenleri fark ediyor.

Durumu Sedat’a anlatan Feride, Nalan ve Hayri aşkının herkes tarafından öğrenilmesine sebep oluyor. Hayri konaktan kovuluyor. Nalan ise annesinin sözü üzerine konağa geri dönüyor.