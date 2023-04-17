Camdaki Kız 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat geri dönüyor: Hayri ve Sedat karşı karşıya... Perşembe akşamları Kanal D erkanlarında reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinden yepyeni fragman geldi. Hayri sonunda Türkan'dan boşandı. Ancak Sedat'ın da Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yok. Hayri ve Sedat karşı karşıya geliyor. İşte Camdaki Kız 75. bölüm 2. fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin son bölümünde ortalık karıştı. Hayri’nin Nalan ile olmasına kimse engel olamıyor. Herkes yasak ilişki için seferber olmuş durumda.

Nalan her ne kadar Türkan ve Hayri’nin boşanmasını istemese de Hayri, bir türlü Nalan’ın peşinden ayrılmıyor ve Türkan’dan boşanmaya kararlı.

Yeni bölümde neler olacak?

Türkan'ın itirafı Nalan'la Hayri'nin arasının daha çok gerilmesine sebep olur. Nalan, Hayri'yi hala sevmesine karşın ondan uzak durmaya çalışır ama Türkan'ın Nalan'ı arayıp yardım istemesi işleri zorlaştıracaktır.

Billur'la Muzo ise Nalan'ın tekrar Hayri'ye dönmemesi için iş birliği yapmaya devam ederler. Sedat, kendisi için yeni bir adım atmayı başarır.

Hayri, Türkan'la boşanmaya kararlıdır ancak boşanma kağıtlarıyla eve geldiğinde bir sürprizle karşılaşır. İşte yeni bölüm fragmanı…

Camdaki Kız 75. bölüm 2. fragmanı