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- Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi’nin estetiksiz hali ifşa oldu! Gören tanıyamıyor “Resmen evrim geçirmiş
Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi’nin estetiksiz hali ifşa oldu! Gören tanıyamıyor “Resmen evrim geçirmiş
- 12.10.2022 - 17:40
49 yaşındaki Hande Ataizi, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Başarısı hayranlarını büyülüyor.
Ünlü isim 2004 yılında Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş, aynı sene içinde anlaşamadığını belirterek boşanmıştı.
Hande Ataizi, 2012 yılında Benjamin Harvey ile dünya evine girmişti. İkilinin Aslan Leon Harvey adında bir çocukları dünyaya geldi.
2018 yılında ikinci eşinden de boşanan Hande Ataizi, şimdilerde Camdaki Kız dizisinde rol alıyor.
Ünlü oyuncu, Kanal D ekranlarının son zamanlarda en sevilen dizisi haline gelen Camdaki Kız’da Cana karakterine hayat veriyor.
Dizide canlandırdığı karakterle hayranlarını büyüleyen ünlü oyuncu, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu gibi başarılı oyuncularla başrol paylaşıyor.
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hande Ataizi’nin yıllar önce çekilen estetiksiz fotoğrafı tekrar gündem oldu.
Hande Ataizi’nin estetiksiz hali ortaya çıktı
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Hande Ataizi, güzelliğini korumak için estetik operasyonlarına başvuruyor.
Ünlü ismin estetik operasyonları geçirmeden önceki hali yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşkına çevirdi. Görenler aynı kişi olduğuna inanamıyor.