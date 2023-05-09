Can Yaman'dan göğüs imzası! Kadın hayranı pes dedirtti... İtalya'da kadın hayranlarıyla buluşan Can Yaman, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Rol aldığı yaz dizileriyle geniş bir hayran kitlesi elde eden oyuncu Can Yaman, oyunculuk kariyerine İtalya'da devam ediyor.

El Turco adlı bir dizide rol alan oyuncu, aynı zamanda hukuk fakültesini bitirdi.

Avukatlığa başlamayan Can Yaman, Türk ekranlarına ara verme kararı aldı.

Kendisine şöhreti getiren ''Erkenci Kuş'' dizisinden önce pek çok dikkat çeken projede rol alan Yaman yakışıklılığı ve açıklamalarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan ancak şimdilerde gönlü boşta olan ünlü oyuncu, İtalya'da büyük bir ilgi görüyor.

Göğüs imzası attı

Yine İtalya'da kadın hayranları ile bir araya gelen Can Yaman, sosyal medya hesabından paylaştı.

7'den 70'e birçok yaştan hayran kitlesine sahip olan Yaman'a kadın takipçileri göğsünü imzalattı.

Görenler ise şoke oldu.