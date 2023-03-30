Can Yaman’ı daha önce hiç böyle görmediniz! Çocukluğu görenleri şaşırttı "Çocukluğundan belliymiş..." Sosyal medya paylaşımlarıyla ve söylemleriyle sık sık gündeme gelen Can Yaman'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun çocukluğunu gören gözlerine inanamadı. Meğer çocukluğundan belliymiş...

Son dönemde deprem felaketi için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Can Yaman, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu Can Yaman, Dolunay, Bay Yanlış Erkenci Kuş gibi başarılı dizilerle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

10 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Can Yaman, bir dönem takipçileriyle diyalogları ve söylemleriyle gündeme gelmişti.

İtalyan spiker Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Can Yaman’ın çocukluğu ortaya çıktı.

Takipçilerini büyüledi

Paylaşımlarıyla ve sarf ettiği sözlerle gündemden düşmeyen Can Yaman, bu kez çocukluğuyla sosyal medyayı salladı.

Görenler gözlerine inanamadı. Meğer yakışıklılığı çocukluğundan belliymiş. İşte Can Yaman’ın çocukluğu…

Türk oyuncu ve avukat Can Yaman, Arnavut kökenlidir. İtalyan Lisesi’ni birincilikle bitiren ünlü oyuncu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladı. Cüneyt Sayıl’dan oyunculuk eğitimi alan Can Yaman, ilk olarak Gülnur Gökçe’nin Porselen Düşler klibinde rol aldı.

Can Yaman, Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay, Erkenci Kuş, Bay Yanlış gibi başarılı projelerde yer aldı.

2020’nin Aralık ayında ise İtalyan bir yapım şirketiyle anlaşma yaptı. 2021'de Mart ayında Che Dio ci Aiuti adlı İtalyan dizisine konuk oldu, Gino karakterini canlandırdı.