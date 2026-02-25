Celal Karatüre kimdir, kaç yaşında nereli? İlahi söyleyen Celal Karatüre hangi cemaatten?

Seslendirdiği "Kabede Hacılar" ilahisiyle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre, uluslararası müzik listelerinde önemli bir başarıya imza attı.

İlahi türündeki eseriyle Billboard listelerinde 1 numaraya yükselen Karatüre, bu alanda dünya tarihinde zirveye çıkan ilk Türk sanatçı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tebriğini kazanan Celal Karatüre, gündemin merak edilen ismi oldu.

Peki; Celal Karatüre kimdir, kaç yaşında, nereli? Celal Karatüre hangi cemaatten? İşte, hakkındaki bilgiler...

CELAL KARATÜRE KİMDİR

Celal Karatüre, özellikle dini içerikli paylaşımlarıyla tanınan bir sosyal medya içerik üreticisi ve ilahi sanatçısıdır.

TikTok ve Instagram platformlarında yayınladığı doğaçlama ilahi performansları sayesinde kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış, milyonlarca izleyicinin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Samsunlu olduğu bilinen Karatüre’nin Roman kökenli bir aileden geldiği ifade edilmektedir.

Roman kültürünün güçlü müzik geleneği, ritim duygusu ve doğaçlama kabiliyeti, sanatçının performanslarına da yansımaktadır. Bu kültürel miras, onun ilahileri kendine özgü bir üslupla yorumlamasında önemli bir rol oynamaktadır.

Videoları genellikle mahalle ortamında, aile içinde ya da arkadaş toplantılarında kaydedilmektedir.

Profesyonel prodüksiyonlardan uzak, samimi ve doğal atmosferi sayesinde izleyiciler tarafından içten bulunmakta; bu yönü, takipçileriyle güçlü bir bağ kurmasına katkı sağlamaktadır.

ÖZEL HAYATI

Celal Karatüre'nin özel hayatına dair "evli mi" sorusu merak edilmektedir. Fenomen ismin evli olup olmadığı da bilinmemektedir.

HANGİ CEMAATTEN

Sanatçı, resmi bir din eğitimi almış ya da dini görev icra eden bir hoca değildir. Esas mesleği müzisyenlik ve ilahi sanatçılığıdır.

Ayrıca kamuoyuna yansımış ve doğrulanmış bilgilere göre herhangi bir tarikata ya da dini cemaate bağlı olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Karatüre, dini müziği icra eden bir sanatçı kimliğiyle tanınmaktadır.