Masumiyet Müzesi'nin en çok konuşulan sahnesi bakın nerede çekilmiş

Orhan Pamuk’un kült romanı Masumiyet Müzesi’nden uyarlanan dizi, dijital platform macerasına hızlı bir giriş yaptı.

13 Şubat’ta Netflix kütüphanesine eklenen yapım, kısa sürede platformun en çok izlenen içerikleri arasına adını yazdırdı.

Yayınlandığı ilk günlerden itibaren yakaladığı izlenme ivmesiyle sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Başrollerde yer alan Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’in performansları izleyicilerden tam not alırken, dizinin görsel atmosferi de övgü topladı.

Özellikle ayçiçekleriyle kaplı tarlada çekilen sahne, estetik görüntüsüyle hafızalara kazındı. Sahne bakın nerede çekildi…

ÇEKİM YERİ ORTAYA ÇIKTI

Dizide, ayçiçeği tarlasında geçen sahne izleyicilerin en çok konuştuğu detaylardan biri oldu.

Görsel dili ve kadraj tercihleriyle övgü toplayan sahne, sosyal medyada sinematografisiyle gündeme geldi.

Büyük beğeni toplayan sahnenin çekimlerinin Adana’nın İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli Köyü’nde gerçekleştirildiği ortaya çıktı.