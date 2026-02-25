Hû zikri ne demektir, anlamı nedir? "Kabe'de Hacılar Hû Der Allah..."

Abdurrahman Önül'ün "Kabe'de Hacılar" ilahisine kendi yorumunu katan Celal Karatüre milyonlarca kez dinlendi.

Külliye'de ağırlanan Karatüre herkes tarafından konuşulurken sosyal medyadan gelen görüntüler ilahiyi viral hale getirdi.

Okullarda bile çalınan ilahi, 7'den 70'e herkesin diline dolandı.

Öte yandan ise ilahinin sözleri dikkat çekti.

"Kabe'de Hacılar Hû Der Allah, Yer Gök İnim İnim İnler Allah" derkenki "Hû" zikrinin anlamı merak edildi.

İlahide sıkça tekrar edilen “Hû” zikri, tasavvuftaki yeriyle de araştırma konusu oldu.

İşte, anlamı ve bilgiler...

HÛ ZİKRİNİN ANLAMI NEDİR

İlahide geçen “Hû” kelimesi, tasavvufta Allah’ı ifade eden bir zikirdir. Arapça kökenlidir ve “O” anlamına gelir. Buradaki “O” zamiri doğrudan Allah’a işaret eder. Yani “Hû” denildiğinde, hiçbir isim kullanmadan doğrudan Yüce Allah kastedilir.

İslam Ansiklopedisi'ne göre; İlk dönem sûfîlerinin kelime-i tevhidi (lâ ilâhe illallah) ve Allah ismini zikir maksadıyla tekrar ettikleri bilinmekteyse de “hû”nun aynı amaçla tekrar edilmesi özellikle tarikatların teşekkülünden sonra yaygınlık kazanmıştır.

Sûfîlere göre zikrin en faziletlisi Allah’ı bir şey isteme anlamı taşımayan bir ifadeyle anmaktır. Bundan dolayı talep mânası taşımayan ve Allah’ın zâtî ismi olan hû en faziletli zikir telakki edilmiştir.

“Kabe’de Hacılar Hû Der Allah” ifadesinde de hacıların Allah’ı zikrettiği, O’nu andığı ve manevi bir coşku içinde olduğu anlatılır. Buradaki “Hû”, güçlü bir teslimiyet ve Allah’a yöneliş anlamı taşır.